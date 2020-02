Isernia capitale della Cultura: termini in scadenza per la presentazione dei progetti

C’è tempo ancora fino alle 12 di domani per consegnare idee utili a sostenere la candidatura del capoluogo pentro all’ambito riconoscimento

ISERNIA. Meno di 24 ore ancora per consegnare al Comune di Isernia progetti e proposte da inserire nell’ormai famigerato dossier per l’ammissione del capoluogo pentro alla fase finale per la scelta della Capitale italiana della Cultura 2021.

Scadranno domani alle 12, infatti, i termini per la presentazione degli elaborati, i quali verranno vagliati, per un preliminare giudizio di idoneità, dalla commissione tecnica, nominata dal sindaco d’Apollonio con proprio decreto e composta da Emilia Vitullo (funzionaria regionale, già responsabile dell’ufficio turistico provinciale di Isernia), Gabriele Venditti (responsabile dell’ufficio cultura del Comune e direttore della biblioteca comunale) e Mauro Gioielli (capo ufficio stampa del Comune ed autore di numerosissimi scritti in materia di eventi e tradizioni storiche e culturali della città). In un secondo momento, le proposte ‘meritevoli’ verranno inserite nel più ampio progetto a sostegno della candidatura di Isernia all’importante riconoscimento.

A tal fine l’amministrazione di palazzo San Francesco, in particolare l’assessore alla Cultura Eugenio Kniahynicki, è già al lavoro per mettere insieme un team di esperti in grado di collaborare alla stesura di un programma di alto livello, che conferisca alla città maggiori chance di vittoria.

Il dossier dovrà essere depositato a Roma, presso il Ministero dei Beni Culturali, entro il 2 marzo. In quell’occasione dalle 41 città in ‘gara’ si passerà a dieci. E l’obiettivo è quello di superare lo sbarramento e scalare la montagna, magari fino alla vetta.

