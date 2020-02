Niente Bit, Cotugno: spesa inutile senza programmazione, ma è pronto il Piano strategico

L’assessore regionale al Turismo replica alle accuse per la mancata partecipazione della Regione alla fiera di scena a Milano

CAMPOBASSO. Non si spegne l’eco della polemica sulla mancata partecipazione del Molise alla Bit di Milano, principale fiera europea del turismo.

E dopo l’affondo della consigliera regionale Aida Romagnuolo, la quale ha criticato la scelta della Regione, al fronte delle risorse che “transiterebbero” nel settore, arriva la replica del vice presidente della giunta e assessore al ramo che rilancia l’avvio di una pianificazione strategica nel settore.

“Abbandoniamo il tempo dell’approssimazione, degli slogan ad effetto senza strategia e delle spese a pioggia senza una vera programmazione – afferma Vincenzo Cotugno - Sarebbe bastato prestare più attenzione ai dibattiti in aula, ed ancora di più alle considerazioni emerse dal territorio durante i lavori degli Stati Generali del Turismo e della Cultura per evitare questa improbabile uscita. Con il PST abbiamo avviato una fase progettuale dell’immagine turistica del Molise, d’intesa con il territorio e del Consiglio Regionale. Un vero e proprio Piano di Sviluppo che coordinerà e disciplinerà le azioni strategiche della nostra regione per i prossimi sei anni, a cominciare proprio dal progetto della comunicazione ormai in dirittura di arrivo. Andare in questi giorni alla BIT e spendere 200/250.000 euro per promuovere quale turismo? Con quali pacchetti? Con quale ‘brand’? Rischiamo di farlo in maniera confusionaria o peggio campanilistica, ignorando le esigenze del mercato internazionale.

Ne vale la pena? Possiamo permetterci di spendere cifre importanti senza avere certezza di ritorno? – incalza Cotugno - Il Molise deve presentarsi alle fiere internazionali con orgoglio, con pacchetti ‘unici’, con una proposta chiara, ‘appetibile’ e riconoscibile sul mercato italiano e internazionale del turismo. Per questi obiettivi stiamo predisponendo, d’intesa con il presidente Toma, azioni volte al coinvolgimento dei principali tour operator nazionali ed internazionali. La gioia e la soddisfazione data dagli articoli dei giornali nazionali e internazionali sul Molise ci ha inorgoglito, ma la cosa più stupida sarebbe pensare che siamo già arrivati!! Il Piano Strategico – conclude - è il ‘faro’ di tutte le future azioni di promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze, anche se, c’è da dire, che è in vigore da poche settimane e non da anni”.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale