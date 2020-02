L’Abruzzo ‘salva’ i piccoli ospedali: l'esempio da seguire per il Molise

Passa un emendamento che evita il declassamento dei nosocomi interni di Penne e Popoli perché rientranti nel cratere sismico. Un esempio cui guardare per salvaguardare i presidi molisani a rischio

Con un emendamento del deputato pescarese M5s Andrea Colletti in Commissione Affari Costituzionali alla Camera è stata prorogata di un altro anno la deroga alla riorganizzazione degli ospedali per effetto del decreto Lorenzin. Lo riferisce il sito web 'Il Pescara'. In tal modo, è stato scongiurato il declassamento dei nosocomi rientranti nel ‘cratere sismico’ del centro Italia. Per l’Abruzzo significa aver salvato dalla chiusura, ancora una volta, gli ospedali delle aree interne come quelli di Penne e Popoli. Questo almeno fino al 30 aprile del 2022. "Un tempo utile alla Regione – commenta lo stesso pentastellato Colletti - per trovare eventualmente soluzioni stabili per la salvaguardia di quei presidi sanitar".

Un modello di impegno cui guardare. La dimostrazione che la politica può incidere sul corso delle cose. Un segnale cui dovrebbe guardare il Molise, con una situazione simile: il territorio regionale ‘soffre’ la carenza di infrastrutture viarie che rendono difficili i collegamenti con le aree interne e montane; ed è altresì esposto a rischio sismico, come tristemente noto. Possibile che non si trovi un appiglio per salvare i presidi sanitari montani o periferici dai tagli, vista anche la vicinanza dell'alto Molise al cratere sismico? Possibile che si demandi ogni responsabilità alle strutture tecniche? La politica, investita dai cittadini della responsabilità della ‘cosa pubblica’, è chiamata ad orientare le scelte degli apparati burocratici. E non può e non deve restarne vittima. Oggi si auspica di ottenere una deroga al decreto Balduzzi, ma il ‘pungolo’ al Governo è giunto principalmente dal basso. Se anche ai ‘piani alti’ si rema in una direzione, forse il territorio potrà salvarsi.

