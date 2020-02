Contributi a sostegno della zootecnia, incontri in Molise per illustrare il bando

Lunedì 17 febbraio, ad Agnone, il primo appuntamento del tour organizzato in tutta la regione per illustrare le misure varate dalla Regione

CAMPOBASSO. Si terrà lunedì 17 febbraio ad Agnone, a partire dalle 19 presso la sede della Comunità montana 'Alto Molise', il primo dei due incontri che l'assessore regionale Nicola Cavaliere ha organizzato in provincia di Isernia per illustrare nel dettaglio il nuovo bando pubblicato per sostenere le aziende zootecniche del Molise. Una misura voluta dallo stesso Cavaliere, per aiutare un settore storico dell’agricoltura, oltre che per rilanciare le aeree interne del Molise.

Il secondo appuntamento nella provincia pentra è in programma mercoledì sera a Frosolone. Poi toccherà alla provincia di Campobasso, con quattro incontri che verranno presto resi noti.

