Braccio di ferro per la riapertura del viadotto Sente, Ricci: “Vogliamo tempi certi”

Il presidente della Provincia ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato la convenzione con l’Anas, ma apportando delle modifiche: “Altrimenti faremo da soli”. Nuovo colpo di scena dopo l’incontro del M5S in Prefettura (foto e video per gentile concessione dell'Eco dell'Alto Molise)



AGNONE. Resta alta l’attenzione sul caso ‘Sente’ ed è braccio di ferro in merito alle modalità e ai tempi di riapertura del viadotto, chiuso ormai da oltre un anno. Nei giorni scorsi Andrea Greco, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale e la portavoce M5S alla Camera, Carmela Grippa, hanno avuto un incontro con il prefetto vicario di Isernia, Laura Scioli.

“Alla dottoressa Scioli, che ringraziamo per la disponibilità – hanno affermato -, abbiamo ribadito l'importanza del passaggio di consegne tra Provincia di Isernia ed Anas in merito alla gestione dell’infrastruttura. Oggi, infatti, reputiamo Anas l’unico soggetto capace di agire in tempi rapidi per far partire i lavori”.

Poi il nuovo colpo di scena. Sì, perché il presidente della Provincia di Isernia ha firmato la convezione con l’Anas, così come sollecitato dai pentastellati, ma apportando delle modifiche. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri mattina ad Agnone.

“Non firmo una convezione che serve solo a fare carte – ha detto nell’intervista all’Eco dell’Alto Molise -. La convenzione che ho firmato e mandato indietro all’Anas è diversa da quella che l’ente aveva mandato in via Berta. La Provincia di Isernia ha fissato modalità e tempi certi, altrimenti faremo da soli con i due milioni che il Governo ci ha inviato e riapriremo il Sente al traffico autonomamente senza l’intervento dell’Anas”.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale