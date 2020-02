Scuole digitali, ultimi giorni per il bando: in ballo 1,3 milioni di euro

Il 18 febbraio la scadenza dell'avviso pubblico voluto dall'assessore regionale all'Istruzione Roberto Di Baggio

ISERNIA. Ultimi giorni per le scuole di primo e secondo grado della regione per presentare la domanda di contributo per i progetti di implementazione degli ambienti digitali e multimediali. L'avviso pubblico “Ambienti digitali e laboratori di settore”, approvato con delibera di giunta n. 504 dello scorso 13 dicembre, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 52 del 20 dicembre 2019, con termine ultimo fissato al prossimo 18 febbraio 2020.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Di Baggio, la Regione Molise ha stanziato 1.300.000 euro destinati a finanziare progetti per l’implementazione di ambienti digitali e multimediali oltre che per gli annessi arredi scolastici, beneficiando di un contributo massimo fissato in 20mila euro per le scuole secondarie di primo grado e di 70mila per gli istituti della scuola secondaria di secondo grado.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito della Regione Molise, (www.regione.molise.it) oppure contattando la segreteria dell’Assessorato, allo 0874-429803, indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

