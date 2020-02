‘No’ ai tagli alla sanità, ecco chi aderisce allo sciopero generale

Tutte le categorie pubbliche e private della regione incroceranno le braccia il prossimo 3 marzo. I sindacati assicurano: “I servizi minimi essenziali saranno garantiti”

CAMPOBASSO/ISERNIA. Difesa della sanità pubblica molisana: la mobilitazione continua. Le sigle sindacali Confederazione Unitaria di Base, Cub provinciale di Campobasso, e l’Associazione Sindacato Operai Autorganizzati Soa hanno proclamato, per l’intera giornata del 3 marzo, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise “per la sicurezza e il diritto alla vita - per il diritto alla salute dei cittadini molisani - per la tutela dei territori regionali abbandonati dai tagli dei servizi pubblici a favore dei privati - per una sanità pubblica che garantisca la vita e il rispetto delle persone - contro i tagli e la chiusura dei servizi e degli ospedali pubblici sul territorio molisano, contro le politiche della Regione Molise e dell’ASReM che continuano a gestire il servizio sanitario pubblico con il personale ridotto, pericoloso e dannoso per la salute collettiva, a tutela di tutti i dipendenti che subiscono forti disagi”

“I sindacati – comunicano dalla Prefettura di Campobasso - hanno dichiarato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali e che per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo sciopero interesserà solo la fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14.00 mentre sono esclusi dall’astensione lavorativa i Settori: Trasporto Pubblico Locale, Trasporto Ferroviario, Appalti Ferrovieri, Noleggio autobus con conducente e il Personale ATA del Settore Scuola.

Le Amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali cureranno l’informazione all’utenza dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di sciopero (Legge n. 146/90 e ss.mm.)”.

Anche le Prefetture di Campobasso e di Isernia garantiranno l’erogazione dei servizi minimi essenziali e delle prestazioni indispensabili.

