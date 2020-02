Scuole sicure, incontro Toma-Gravina: verso l’accordo di programma

Per definire gli interventi da realizzare alla ‘Petrone’, in via Crispi, via Iezza e Quartiere Cep

CAMPOBASSO. Scuole sicure, riunione tra il governatore Donato Toma e il sindaco di Campobasso per mettere a punto l’Accordo di programma. All’incontro, a Palazzo Vitale, anche i tecnici dei due enti.

“Con la Regione Molise c’è l’interesse comune a procedere in modo da ottimizzare il più possibile i tempi e le azioni d’intervento – ha dichiarato il sindaco Gravina a margine dell’incontro - Da parte della nostra amministrazione c’è stato l’impegno a modificare e trasmettere alla Regione quanto ci è stato richiesto, ovvero la definizione di un cronoprogramma degli interventi da compiere, con la modifica degli stessi in base alla demolizione e ricostruzione della Scuola Montini.”

L’amministrazione comunale di Campobasso ha infatti già prodotto gli studi di fattibilità e con l’Accordo di programma si potrà partire con la progettazione, l’appalto e l’assegnazione dei lavori che hanno come obiettivo la realizzazione e l’adeguamento sismico e funzionale nelle scuole Petrone, via Crispi, via Iezza e Quartiere Cep.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/