Assunzioni negli ospedali del Molise, i medici non rispondono: banditi due nuovi concorsi

La procedura avviata dall’Asrem per assumere 4 anestesisti e 12 specializzati in medicina e chirurgia

CAMPOBASSO. Carenza di medici negli ospedali del Molise, in pochi partecipano ai concorsi e l’Asrem lancia due nuovi avvisi pubblici. Critica la situazione delle Unità operative di Anestesia e Rianimazione di Campobasso, Isernia e Termoli dove, a causa di cessazioni dal servizio e pensionamenti, gli organici sono ridotti al minimo.

Per questo motivo l'Azienda sanitaria del Molise ha avviato un avviso per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di quattro medici. Indetto anche un nuovo concorso, per titoli ed esami, per 12 medici nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, considerato che nel precedente concorso per 13 posti "si è giunti all'assunzione a tempo indeterminato di un solo dirigente medico".

