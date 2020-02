La bordata di Calenda alla maggioranza: aggressioni verbali e sgambetti morali

La consigliera del Gruppo Misto non risparmia critiche agli esponenti del centrodestra, a partire dalla gestione delle proposte di legge

CAMPOBASSO. Lo presenta come uno scherzo di Carnevale, per poi far capire che uno scherzo non è. Arriva dalla consigliera regionale del Gruppo Misto la bordata ai suoi colleghi di maggioranza.

“Siamo nel periodo carnevalesco – il contenuto di un post che la consigliera ha pubblicato su Facebook - e ciò che sto per scrivere è a tema. Ovvio che parliamo delle attività del Consiglio regionale e che ha come attori taluni consiglieri che, a mio modesto parere, farebbero bene a mettere la testa sotto il cuscino”.

Questa la premessa. Quindi il chiarimento. “Alcuni regolamenti del Consiglio – precisa Calenda - sono stati scritti per tutelare le minoranze ma, in questa legislatura, i consiglieri di minoranza sono dei signori, perché dai banchi della maggioranza molto spesso arrivano ‘aggressioni’ verbali e sgambetti etico-morali.

“Si iscrivono in Consiglio proposte di legge per mera strumentalizzazione – tralasciandone altre, dove nelle audizioni delle commissioni pareri sono negativi. Continuo ad essere stupita da tali atteggiamenti”, conclude Calenda che lancia il suo hastag #iononcisto e ironicamente fa riferimento a "ciò che si avvista quando si scioglie la neve". Che quest’anno, tra l’altro, in Molise si è vista poco e niente.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/