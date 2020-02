Taglio dei parlamentari, costituito in Molise ‘Comitato per il Sì’: Lommano presidente

In vista del referendum in programma per il 29 marzo

CAMPOBASSO. Taglio dei parlamentari, Lorenzo Lommano nominato presidente del Comitato Regionale per il Sì al Referendum costituzionale in programma il 29 marzo.

“La riduzione in Italia del numero dei parlamentari – il primo commento di Lommano - consentirà non solo un risparmio per lo Stato di diversi milioni di euro, ma sarà anche il preludio per diminuire successivamente le indennità dei nostri rappresentanti sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Naturalmente - ha continuato Lommano - il vecchio sistema partitocratico e delle poltrone, contesterà che in caso di vittoria del Sì verrà messa in discussione la stessa democrazia, perché diminuendo il numero dei deputati e dei senatori finiremo per dare più poteri a pochi uomini e verranno condannate all’isolamento le tante aree del Paese a non avere più alcuna rappresentanza in Parlamento”.

“Rappresentanze territoriali che fino ad oggi - ha proseguito Lommano - poco o niente e nulla hanno fatto per migliorare il territorio e soprattutto la qualità della vita dei cittadini. Questi circa 1000 parlamentari, che oltre allo stipendio di 20 mila euro al mese percepiscono a fine mandato anche il vitalizio, fino ad oggi hanno pensato solo a produrre il nulla”.

Per aderire gratuitamente al Comitato per il Sì, aperto a tutti i cittadini che abbiano a cuore il problema del taglio e del costo dei Parlamentari, è sufficiente scrivere una e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure contattare la pagina di Facebook: Coordinamento nazionale sul taglio del numero dei Parlamentari.

Questo è il Comitato provvisorio del Molise, presieduto appunto da Lommano: Anacleto Monti, Termoli (CB) Andrea Perrella, Bojano (CB), Antonietta Casciano, Santa Croce di Magliano (CB), Antonio De Santis, Campobasso, Carmela Perrone, Campobasso, Cristian Lommano, Campobasso, Domenico Selvaggi, Sant’elia a Pianisi (CB), Domenico Perrilli, Montenero di Bisaccia (CB), Elio Scutti, Termoli (CB), Ennio Seno, Petacciato (CB), Enza Guarnieri, Agnone (Is), Enzo Abate, Campobasso, Enzo Morgillo, (Isernia), Flaviano Casciano, Santa Croce di Magliano (CB), Franca Tomaro, Campobasso, Franco Lommano, Bojano (CB), Giannino Giuliano, Santa Croce di Magliano (CB), Giulia Centracchio, Isernia, Giuseppe Farina Portocannone, (CB) Guerino Trivisonno, Larino (CB) Maria Tosino, Santa Croce di Magliano (CB), Marianna Scardera, Termoli (CB), Mariarosaria Mignogna, Riccia (CB), Massimiliano Cicchino, Castepetroso (Is), Michele Caputo, Toro (CB), Michele D’avanti, Casacalenda (CB), Nicolino Sansone, Campomarino (CB), Orazio Sassani, Riccia (CB), Pardo Trivisonno, Termoli (CB), Pietro Marzini, Trivento (CB), Rosa Matteo Campobasso, Vittorio Mastrangelo, Santa Croce di Magliano (CB), Enea Poli, Termoli (CB).

