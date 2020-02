I dirigenti della Regione restano al loro posto: il Tar respinge il ricorso di Giarrusso

Per difetto di giurisdizione, come hanno sentenziato i giudici della Prima sezione. Ad essere stata impugnata la delibera della Giunta Toma con cui erano stati nominati Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella, Manuel Brasiello e Claudio Iocca

CAMPOBASSO. Nomina dei dirigenti esterni della Regione, il Tar Molise ha respinto il ricorso di Giuseppe Giarrusso, che difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Stefano De Benedittis, aveva impugnato la delibera della Giunta regionale n.576 del 31 dicembre 2019, con le quali erano stati nominati Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella e Manuel Brasiello, difesi dall’avvocato Giacomo Papa, e Claudio Iocca, che non si è costituito in giudizio. La Regione Molise, invece, è stata rappresentata dall'Avvocatura distrettuale di Campobasso.

I giudici della Prima sezione, presieduta da Silvio Ignazio Silvestri, hanno dichiarato il ricorso “inammissibile per difetto di giurisdizione”. “Difettando la natura concorsuale – queste le motivazioni della sentenza – e non essendo stato impugnato alcun atto di macro-organizzazione, la controversia resta attratta nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro”.

