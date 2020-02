Guasto alla rete e sistema informatico in tilt, l’Asrem corre ai ripari per limitare i disagi

Attivata la procedura alternativa per garantire la registrazione manuale dei dati per quel che concerne le prenotazioni di esami e visite specialistiche



CAMPOBASSO. Disagi enormi da questa mattina presso le strutture sanitarie regionali Asrem a causa di un improvviso guasto sulle linee di connessione dati gestite dalla Società Tim Spa che ha determinato il malfunzionamento, in particolare, degli strumenti telematici utilizzati nel sistema di prenotazioni di esami e visite specialistiche.

“Dalle comunicazioni ricevute dalla Molise Dati – comunica l’Asrem - si apprende che l’interruzione prolungata dei sistemi di connettività sarebbe dovuta all’accidentale tranciatura di un cavo di fibra ottica in di una dorsale della zona di Campobasso nord. I tempi previsti per il ripristino del servizio non sono stati ancora comunicati.

Al fine, pertanto, di ridurre i disagi all’utenza legati al danno alle infrastrutture di rete, sono state attivate una serie di procedure interne alternative per garantire la registrazione manuale dei dati su registri cartacei nel modo più efficiente possibile”.

L’Asrem, auspicando il tempestivo ripristino della connessione dati, si scusa con l’utenza per ogni eventuale problema nell'accesso ai servizi sanitari e alle cure.

