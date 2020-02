Coronavirus, allerta anche negli ospedali del Molise. Ma alcune indicazioni discostanti dal protocollo

I consigli da seguire per arginare il contagio del Covid-19. Nei casi sospetti chiamare il numero d’emergenza. Misure precauzionali dell’Asl di Caserta in virtù della vicinanza con la Unilever

CAMPOBASSO/ISERNIA. Guardia alta anche in Molise alla luce degli ultimi sviluppi circa la diffusione del Coronavirus.

Due in Italia i pazienti deceduti dopo aver contratto la malattia, una donna e un anziano, già ricoverato in ospedale da giorni per altra patologia.

I contagiati ufficiali al momento sono 29 tra Lombardia e Veneto, ma centinaia sono le persone in osservazione. Ed ecco che scattano i protocolli d’emergenza per gestire o meglio arginare il contagio del Covid-19. Diffuse dal Ministero della Salute delle linee guida, dei consigli da seguire che consistono in semplici pratiche, come: lavarsi spesso le mani, utilizzare fazzoletti usa e getta, tossire coprendosi con il braccio bocca e naso, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro ed alcol, contattare il numero verde 1500 o il 112 se si ha febbre o tosse, soprattutto se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Poi c’è l’indicazione di usare le mascherine, ma in proposito – si apprende dal quotidianosanità.it e da altre fonti specializzate – si consiglia di scegliere solo i dispositivi denominati semimaschere filtranti antipolvere, che coprono naso, bocca e mento e sono in grado di proteggere contro gli aerosol sia solidi che liquidi. Le comuni mascherine non servirebbero a nulla.

Inoltre, una circolare interna dell’azienda sanitaria molisana circa i principali snodi decisionali cui attenersi in caso di sospetto Covid-19, destinata ai medici di base, indicherebbe di fare riferimento ai Pronto Soccorso. Tuttavia, da più parti e come da direttive emanate dalla Regione Lombardia, alle prese con l’attuale emergenza, nei casi sospetti si invita i medici di base ad agire in stretto contatto telefonico con paziente e referenti Asl del Reparto di malattie infettive, prevedendo l’effettuazione di tamponi per la diagnosi del virus o presso il domicilio oppure concordando la struttura di ricovero del paziente stesso. Questo per non mettere a rischio né personale sanitario, né altri utenti presenti nei diversi presidi ospedalieri del territorio.

In proposito si registra altresì l’intervento dello Snami Molise (sindacato autonomo medici italiani) che chiede all’Asrem adeguate protezioni per i medici in azione nelle strutture regionali.

E si segnala l’emanazione, a scopo precauzionale, di una circolare da parte della Asl di Caserta che invita i direttori dei Distretti sanitari e i medici della Continuità assistenziale di prestare massima attenzione ai pazienti febbrili, in ragione della vicinanza con il territorio di Pozzilli, dove insiste uno stabilimento Unilever, in quanto il primo paziente acclarato risulta essere dipendente della multinazionale e che tra le sedi potrebbero esserci stati spostamenti di personale. Tali spostamenti – si precisa - al momento sono solo ipotizzati, non confermati.

