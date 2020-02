Quattro corsie da inserire nell’elenco delle opere strategiche. Toma: è la nostra porta per l’infinito

Le parole del governatore del Molise, che rilancia sull’importanza della superstrada del Molise e si rivolge al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano

CAMPOBASSO. “Il collegamento tra l’Adriatico e il Tirreno è il prossimo obiettivo del Molise. Speriamo di aprire la quattro corsie quanto prima. Abbiamo un problema: nel Piano per il Sud del ministro Provenzano non è prevista nell'elenco delle opere strategiche. Per cui dobbiamo farla inserire assolutamente".

Lo ha dichiarato il governatore del Molise Donato Toma, oggi a Termoli in occasione dell’inaugurazione della nuova strada di collegamento per il porto.

"Abbiamo la Zes che parte dal porto, retro-porto verso il Nucleo industriale – ha detto Toma all’Ansa - adesso ci serve la quattro corsie. Ci dobbiamo lavorare tutti: non solo noi istituzioni in prima linea, le imprese devono spingere quanto più possibile verso la meta, i cittadini lo devono volere fortemente. Se siamo tutti insieme, ci riusciamo. Questo è l'anno secondo me topico per avere quantomeno programmata questa strada, questa quattro corsie che veramente può aprire una porta verso l'infinito".

