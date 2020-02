Allarme Coronavirus, l’appello di Romagnuolo alle scuole: sospendere le gite scolastiche

Una precauzione, l'ha definita, a tutela degli studenti ed in risposta agli appelli di tante famiglie

CAMPOBASSO. Allarme Coronavirus, parte dalla consigliera regionale di Prima il Molise Aida Romagnuolo l’invito a sospendere cautelativamente le gite scolastiche.

“Mi sono giunti diversi appelli – la sua considerazione - da parte di tante famiglie molisane, preoccupate per la partecipazione dei loro figli alle gite scolastiche, organizzate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado in questo periodo”.

“Come mezzo di prevenzione – ha aggiunto - faccio appello a tutti i dirigenti scolastici e all'Ufficio Scolastico regionale per il Molise, affinché siano sospese tutte le gite programmate, al fine di tutelare studenti e docenti, considerato l'alto rischio di contagio che sta dilagando in tutt'Italia. Nessun allarmismo e strumentalizzazione – ha concluso - ma solo precauzione per limitare al massimo il contatto e superare ogni forma di paura”.

