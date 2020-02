Coronavirus, il cerchio si stringe: 17enne in isolamento a Vasto. E in Molise cresce la paura

La giovane di ritorno da Padova si è presentata in ospedale con tosse e febbre e sono scattate le misure precauzionali. Intanto diversi allarmi sono scattati e poi rientrati in regione. Mentre in Italia i casi accertati sarebbero una cinquantina ed è stato dichiarato lo Stato d’emergenza

CAMPOBASSO. l’allarme e il connesso panico da coronavirus crescono in Molise, come nel resto d’Italia. Nelle ultime ore una 17enne di Lanciano è stata ricoverata in isolamento all’ospedale di Vasto in quanto, di ritorno da un soggiorno a Padova, dove sono stati registrati casi di polmonite da Crovid-19, accusava tosse e febbre. Per lei è scattato il protocollo di sicurezza.

Diversi i falsi allarmi scattati in regione. A Isernia si era temuto il peggio per un bambino trasferito al Bambin Gesù di Roma, al quale è stata poi diagnosticata una bronchite. Mentre a Pozzilli si era diffuso il panico per una ‘voce’ circolata insistentemente che voleva ricoverato al Neuromed un paziente colpito dal letale virus cinese. Tuttavia, la notizia è stata smentita dalla sindaca Stefania Passarelli che, contattata la struttura sanitaria, ha anche paventato una denuncia da parte della stessa per procurato allarme.

Intanto restano valide le indicazioni precauzionali, in particolare quella di telefonare i propri medici oppure i numeri di emergenza 1500 e 112 in caso di sintomi simil-influenzali per avere le necessarie indicazioni sul da farsi, senza portarsi direttamente nei Pronto Soccorso. E soprattutto la raccomandazione a comunicare all’Azienda sanitaria se si è di ritorno dalle regioni come Lombardia e Veneto con massima incidenza dell’epidemia.

Ed ecco che a livello nazionale i casi acclarati sarebbero una cinquantina, ma centinaia di persone sono sotto stretta osservazione. Primi due pazienti accertati affetti da Crovid-19 a Milano e Torino. I pediatri invitano i genitori a non portare i bimbi in studio per non correre rischi. Meglio consigli telefonici. Il virologo Burioni invita alla calma, come lo stesso Ministro Speranza, il quale difronte alla dichiarazione dello Stato d’emergenza da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità afferma: “E’ una misura precauzionale che ci consentirà di avere all’occorrenza soldi, personale e strumenti nel modo più veloce possibile”. Nella sede della Protezione Civile un Consiglio dei ministri straordinario.

