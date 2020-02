Fare carburante con l’assistenza di personale, Calenda plaude all'iniziativa in favore dei disabili

Vantaggi economici e rifornimento assistito, attivo il servizio ‘self per tutti’

CAMPOBASSO. Buone notizie per i disabili. A partire dal primo febbraio è attiva l’iniziativa “Self per tutti”, grazie alla quale le persone con disabilità beneficiarie dell’articolo 3 della legge 104 possono fare rifornimento con l’assistenza del personale anche presso le colonnine di distribuzione self-service, alle condizioni economiche, più convenienti, previste abitualmente per il fai da te.

Viva la soddisfazione espressa da Filomena Calenda, presidente della quarta Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale. “È necessario garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi - ha spiegato Calenda – ed è per questo che questo progetto mira a combattere i fattori di esclusione e le pari opportunità per i diversamente abili”. Sono più di 400 le pompe di benzina sulla rete stradale e autostradale che hanno aderito all’iniziativa.

Ringrazio i rappresentati dei distributori di carburante e le associazioni che difendono i diritti dei disabili che lo scorso dicembre hanno firmato l’accordo per fornire assistenza agli automobilisti disabili durante il rifornimento di carburante presso le colonnine del fai da te. In Molise sono sette i distributori di carburante che hanno già aderito all’iniziativa, quattro in provincia di Isernia e tre in quella di Campobasso. Spero che nei prossimi mesi anche altri gestori aderiscano all’iniziativa”.

