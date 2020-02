Il Molise affronta il Coronavirus: ecco i numeri da chiamare per informazioni e segnalazioni

Terminata in Prefettura la riunione del comitato regionale per l’emergenza



CAMPOBASSO. Nessun caso di Coronavirus in Molise che, in ogni caso, si predispone a dare giuste informazioni e ricevere eventuali segnalazioni. “Ci siamo coordinati per le misure da mettere in atto per ogni evenienza”, queste le parole del presidente della Regione Donato Toma a margine della riunione svoltasi questo pomeriggio in Prefettura a Campobasso, nella quale erano presenti Erano presenti anche i sindaci dei comuni più popolosi e le forze di Polizia, oltre ai dirigenti Asrem.

Intanto sono stati attivati due numeri di telefono 0874/409000 e 0874/313000 attivi dalle 8 alle 24, utili sia per ricevere informazioni che per mandare segnalazioni relative al Coronavirus, evitando così di intasare il centralino del 118. Domani, martedì 25 gennaio, ci sarà l’incontro a Roma presso la Protezione Civile. In questa occasione saranno presenti tutti i presidenti di Regione per stabilire misure unitarie su tutto il territorio nazionale.

