Dalla Scuola di polizia di Piacenza a Campobasso: in quarantena in Molise 190 allievi agenti

La decisione, presa nel coordinamento in Prefettura, comunicata dal sindaco Roberto Gravina in Consiglio comunale. L'ANNUNCIO DEL SINDACO

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise pronto ad intervenire attivamente nella gestione dell’emergenza sanitaria. Lo farà anche accogliendo 190 allievi della Scuola di polizia di Piacenza, città dove si sono verificati alcuni contagi, che a partire da domani arriveranno a Campobasso. Settanta già nelle prossime ore e altri 120 nel giro di qualche giorno.

A garanzia degli allievi agenti e a garanzia dei cittadini di Campobasso saranno attivate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo nazionale, come ha detto il sindaco Roberto Gravina, riferendo in Consiglio comunale dopo aver partecipato al coordinamento in Prefettura, per escludere ogni rischio di contagio. Quindi visite mediche e probabile quarantena. GUARDA IL VIDEO

Ma intanto la paura nella popolazione aumenta, in attesa di nuovi provvedimenti dovrebbero essere presi a livello nazionale già domani, dopo la riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con tutti i governatori.

