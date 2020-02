Coronavirus, nuovo appello dell’Asrem: numeri di emergenza solo per chi torna dalle aree a rischio

I recapiti 0874-313000 e 0874-409000, a cui risponde personale medico, sono operativi dalle 8.00 alle 24.00. E' riservato anche agli utenti provenienti dalle regioni in cui sono stati accertati casi positivi

CAMPOBASSO/ISERNIA. Allerta Coronavirus in Molise, nuovo appello dell’Asrem ai cittadini a seguito delle direttive emanate per fronteggiare l’emergenza che si sta registrando nel Nord Italia. Come è noto, ma è bene ribadirlo, si è proceduto, ad attivare una linea telefonica aziendale dedicata all'emergenza Covid-19, anche al fine di evitare accessi inappropriati al Pronto soccorso.

I numeri 0874-313000 e 0874-409000, a cui risponde personale medico, sono operativi dalle 8.00 alle 24.00 e sono dedicati alle segnalazioni e alle richieste di informazioni da parte degli utenti di rientro in Molise, che abbiano soggiornato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni e nelle regioni dove sono stati accertati casi di Coronavirus.

L'Azienda dunque fa appello, ancora una volta, al senso di responsabilità della popolazione auspicando un uso consapevole e appropriato della linea dedicata, analogamente a quella del 118, quest'ultima da utilizzare esclusivamente per le richieste di soccorso sanitario.

Per quel che concerne i Pronto Soccorso, si ribadisce che è opportuno evitare l’accesso per timori legati ai sintomi riconducibili al Coronavirus, soprattutto da parte di interi nuclei familiari e anche per scongiurare potenziali fattori di rischio.

Si ricorda, comunque, che per ricevere informazioni i cittadini possono rivolgersi anche al numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal Ministero della Salute, avendo la pazienza di aspettare, se nell’immediatezza non dovesse esserci la disponibilità di operatori.

