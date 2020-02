Il Governo impugna la nuova legge sui trasporti: viola la tutela della concorrenza

La decisione ieri in Consiglio dei ministri. La legge che stabilisce il lotto unico per i servizi minimi e l'obbligo di procedura aperta, in difformità dalla proposta originaria dell'assessore Niro, era passata lo scorso 22 dicembre con la maggioranza battuta in aula grazie ai 'ribelli' Romagnuolo, Iorio e Calenda

ROMA. È stata impugnata ieri dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, la legge della Regione Molise n. 22 del 30/12/2019, recante “Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n.19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)”. La norma, riguardante l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, violerebbe l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, nonché l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza.

