Ricostruzione post terremoto: 14 milioni di euro per pagare le imprese impegnate nei lavori

Il fondo trasferito all’Arps dalla Regione. Tempi di attesa ridotti sotto i 60 giorni

CAMPOBASSO. Ricostruzione post terremoto, arrivano i fondi per saldare le imprese, che più volte hanno denunciato difficoltà per i ritardi nei pagamenti. La Regione ha trasferito circa 14 milioni di euro all’Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma, da corrispondere alle ditte per i lavori realizzati.

Con la liquidazione di queste somme, ha fatto sapere il governatore del Molise Donato Toma, le imprese saranno soddisfatte a copertura di quanto richiesto al 31 dicembre 2019, riportando così l’attesa dei pagamenti a meno di 60 giorni.

