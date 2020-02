Coronavirus, nuova ordinanza di Toma per evitare il contagio: ecco cosa fare per chi viaggia e torna in Molise

Pagina 1 di 2

Il protocollo da seguire passo per passo da Pubblica Amministrazione, cittadini diretti nella nostra regione dopo essere stati in Cina o in luoghi dove risultano contagi accertati, medici e operatori di sanità pubblica: i casi in cui è indispensabile la quarantena, chi e quando chiamare per informazioni e cosa fare per evitare il propagarsi dell'epidemia

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO. Una nuova ordinanza che detta le linee guida per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus è stata emanata stasera dal governatore Donato Toma, che si dimostra 'sul pezzo' mai come stavolta. Con tale atto (ordinanza n. 2 del 26 febbraio, pubblicato sull'albo pretorio online della Regione Molise) il presidente della Regione dispone una serie di misure molto precise per far fronte all'emergenza, dettando un protocollo da seguire passo per passo da Pubblica Amministrazione, cittadini di ritorno in Molise, medici e operatori di sanità pubblica. Una serie di istruzioni che serviranno, si spera, una volta per tutte a far capire ai cittadini cosa fare senza generare confusione o, peggio, allarmismi. Vediamole tutte.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE. Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute:

1 ) Lavati spesso le mani

2 ) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3 ) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4 ) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5 ) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6 ) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7 ) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8 ) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9 ) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10 ) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

I sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie su elencate presso gli esercizi commerciali.

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;

Quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso un'adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).

