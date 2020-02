Isernia, l’emergenza coronavirus ‘ferma’ le celebrazioni per il cinquantennale della Provincia

Eventi annullati in ottemperanza alle indicazioni dei Ministeri della Salute e della Pubblica Amministrazione. L’annuncio del presidente Ricci

ISERNIA. annullati gli eventi programmati in occasione dei 50 anni della Provincia di Isernia. Ad annunciarlo il presidente dell’ente di via Berta Alfredo Ricci con una nota.

“In relazione all’emergenza epidemiologica nazionale, - comunica - in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero della Salute e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, che sconsigliano fortemente manifestazioni, assemblee o riunioni pubbliche, eventi che vanno a costituire momenti di numerosa aggregazione cittadina, abbiamo deciso, per il momento, di rimandare gli eventi programmati per il 3 marzo a Isernia per celebrare il Cinquantennale della Provincia”.

“Ci dispiace molto dover prendere questa decisione – continua Ricci - ma pensiamo che in questo delicato momento sia necessario osservare la massima prudenza. Infatti, cogliamo l’occasione per invitare tutti ad attenersi a quelle che sono le linee guida indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Molise e dal Ministero della Salute stesso, uniche voci in capitolo ufficiali alle quali ci atteniamo”.

“Grazie a tutti per la collaborazione – conclude il presidente della Provincia pentra - ora più che mai è importante rimanere uniti. Gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi, non appena ci sarà consentito”.

