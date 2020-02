Scuola, in Molise 400 posti per il Tfa: al via gli incontri di preparazione alle prove di preselezione

Ad organizzarli l’associazione Proteo Fare Sapere Molise in collaborazione con la Flc Cgil. La presentazione del corso il 2 marzo a Campobasso

CAMPOBASSO. Con il Decreto Ministeriale 95/20 del 12 febbraio 2020 è stato definito il contingente di posti disponibili per il V ciclo dei corsi di sostegno per il 2020/2021.

Per il Molise, saranno disponibili 400 posti così divisi: 70 infanzia, 130 primaria, 100 secondaria I grado, 100 secondaria II grado.

Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. È prevista una prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale). Le date della prova preliminare per tutti gli ordini di scuola saranno il 2 e 3 aprile e si svolgeranno presso le sedi delle Università autorizzate.

Ed ecco che l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Molise organizza, in collaborazione con la FLC Cgil Molise, un corso di preparazione volto, al superamento del test preliminare.

Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 12 ore di formazione secondo il calendario seguente:

MODULO 1 : Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica;

MODULO 2: Competenze su intelligenza emotiva, su creatività e pensiero divergente; MODULO 3: Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-psico-pedagogiche; MODULO 4: Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni.

Il corso avrà luogo nella sede della Cgil Molise in Via Tommaso Mosca, 11, a Campobasso. Il contributo di partecipazione è pari a: 20 euro per gli iscritti alla FLC CGIL o per chi intenda iscriversi; 60 euro (con tessera Proteo) per i non iscritti alla FLC CGIL.

L’iscrizione comprende le credenziali per accedere al corso presente in piattaforma Proteo di 60 ore.

La presentazione del corso si terrà il 2 marzo 2020 alle ore 15,30 presso la succitata sede della CGIL a Campobasso. In quell’occasione sarà fornito il calendario degli incontri e si potranno regolarizzare le iscrizioni.

