Isernia, 2 milioni 600mila euro per la nuova piscina: approvato il progetto definitivo

ISERNIA. Dare agli amanti del nuoto la possibilità di tornare a praticare a Isernia il loro sport preferito.

E’ uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale e con l’approvazione del progetto definitivo per la nuova piscina è stato compiuto un nuovo e decisivo passo avanti. L’iter, iniziato anni addietro e dopo due bandi andati deserti perché considerati poco vantaggiosi dagli operatori economici, è avviato. Come è noto, prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura a Le Piane, chiusa ormai da anni, grazie a un finanziamento regionale di 2 milioni di euro, concesso dopo una richiesta del 2018, e un cofinanziamento di palazzo San Francesco pari a 600mila euro, necessario quest’ultimo per una serie di interventi integrativi atti a rendere l’impianto omologato anche per le gare ufficiali della Fin.

Naturalmente soddisfatta l’assessore comunale allo Sport Antonella Matticoli. “Isernia avrà la sua piscina – ha annunciato - Quel che intendo evidenziare è che si tratterà di una struttura completamente nuova rispetto alla precedente, con 8 corsie al posto delle attuali 4, e con vasca di 25x16,50 metri. Avrà, quindi, un impianto più moderno e funzionale, che sostituirà del tutto il vecchio da demolire.

Determinante per l’approvazione del progetto definitivo – ancora Matticoli - è stato il finanziamento della Regione Molise, per cui intendo esprimere gratitudine al presidente Toma e all’assessore Roberto Di Baggio, trattandosi di risorse finanziarie del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ‘Linea di intervento Servizi scolastici evoluti – Azione sistema eventi e poli di attrazione scolastica e complementare’. Infatti, la nuova piscina – ha concluso– sarà di servizio anche agli istituti scolastici per consentire la pratica natatoria ad alunni e studenti”.

Un importante obiettivo raggiunto anche per l’assessore regionale Roberto Di Baggio. “Dopo 13 mesi dallo stanziamento di due milioni di euro da parte della Regione Molise – ha ricordato - è stato approvato il progetto definitivo della nuova piscina comunale. Complimenti all'assessore Antonella Matticoli, a tutta la Giunta e alla struttura tecnica, che si sono adoperati per risolvere problemi burocratici e amministrativi. Ora l'augurio è che si proceda spediti verso l'esecuzione dei lavori”.

Ed ecco che il sindaco Giacomo d’Apollonio, a sua volta dopo i ringraziamenti di rito, promette che “il Comune avvierà immediatamente tutte le procedure per il relativo bando di gara”. Nelle more che la Regione Molise proceda con la materiale erogazione delle risorse.

Il nuovo impianto natatorio, stando al progetto, rappresenterà un importante volano di sviluppo per il territorio e sarà destinato in particolare ai più giovani per trasmettere loro l’importanza della attività fisica anche come momento di svago.

