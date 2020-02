Diritto alla salute per i molisani, confermato lo sciopero generale del 9 marzo

Ad annunciarlo il coordinatore del sindacato Soa Andrea Di Paolo che invita lavoratori pubblici e privati all’adesione

CAMPOBASSO. L’emergenza sanitaria non ferma la battaglia per il diritto salute pubblica dei cittadini. Anzi, la rinvigorisce, considerati i timori di una ulteriore minaccia al già precario sistema sanitario molisano.

Pertanto, il Sindacato degli Operai Autorganizzati rilancia la manifestazione generale dei lavoratori pubblici e privati prevista per il 9 marzo. “Non dobbiamo arretrare di un solo centimetro alla lotta per il diritto alla salute – afferma il coordinatore Soa Andrea Di Paolo - Questa influenza non deve fare perdere di vista le esigenze primarie. Lo sciopero ci sarà in Molise, come da programma ufficiale comunicato anche al governo centrale e locale, il 9 Marzo prossimo”.

Di qui l’appello all’adesione: “Insegnanti, operai, dipendenti comunali, lavoratori della sanità e altri sono invitati ad aderire all’iniziativa. Astenersi dal lavoro – conclude Di Paolo - con i contenuti reali come forma di dissenso oggi ha un valore ancora più forte. Resteremo comunque vigili e sensibili nel monitorare gli sviluppi del caso virus. Scioperare per il diritto alla salute in Molise si può ed è un dovere collettivo”.

