Coronavirus, in Molise 75 persone in isolamento: negativi tutti i test

Continua l’azione di monitoraggio da parte della Regione. Al momento sono 111 i cittadini in sorveglianza

CAMPOBASSO/ISERNIA. In Molise sono 75 le persone in isolamento precauzionale a domicilio, mentre sono 111 i cittadini in sorveglianza. I tamponi effettuali sono tutti negativi.

Questo l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente della Regione Molise Donato Toma in merito all’azione di monitoraggio scattato a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in diverse regioni italiane.

“Considerando la circostanza che l’isolamento precauzionale coinvolge l’intera famiglia – ha sottolineato il governatore -, il numero degli interessati è da considerarsi contenuto”.

