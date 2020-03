Macroregione per un nuovo sviluppo del territorio: il progetto di riforma lanciato dal senatore D’Alfonso

Al via a Venafro, su spinta dell’esponente dem Stefano Buono, il dibattito su una nuova ‘visione’ delle autonomie regionali, come via d’uscita dall’isolamento e occasione di crescita del territorio

VENAFRO. Al via, su spinta del consigliere comunale ed esponente del Partito Democratico di Venafro, Stefano Buono, il dibattito sul tema della ‘Macro-regione: prospettive ed opportunità’.

Di scena, nel pomeriggio di ieri nei locali dell’ex palazzo Armieri, un convegno di approfondimento sull’argomento, che ha visto la partecipazione straordinaria del senatore Luciano D’Alfonso.

L’evento, rivelatosi peraltro molto partecipato, è stato l’occasione per aprire la riflessione sull’opportunità di uscire dall’isolamento e promuovere lo sviluppo del territorio a partire da una cooperazione rafforzata tra regioni, magari Molise, Abruzzo e Lazio.



“La dimensione dell’ingrandimento – ha dichiarato D’Alfonso - serve alle città, alle regioni e agli stati, per fare in modo che l’insufficienza strutturale trovi una capacità di azione e reazione. Le infrastrutture che ci servono, ad esempio, sono più lunghe dei territori di riferimento. Pensiamo alla tratta ferrata. Ma anche alla questione dell’efficientamento energetico. E una regione da sola non ce la fa”.

Di qui la proposta: “Bisogna superare la dimensione della solitudine attraverso la marcoregione e le cosiddette cooperazioni rafforzate. È necessario mettersi insieme per attrarre investimenti e per sedersi al tavolo verde di palazzo Chigi”.

Il messaggio per un progetto di riforma delle autonomie regionali è stato così lanciato, per un dibattito che è appena iniziato.

