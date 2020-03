La lezione di Storia e politica di Enrico Santoro per il 50esimo anniversario della provincia di Isernia

Nell’occasione è stato anche presentato il libro dell’ex sindaco ed ex presidente della Regione, che tanto fece per l’istituzione dell’Ente all’epoca

ISERNIA. Questa mattina il sindaco Giacomo d’Apollonio e il presidente della Provincia Alfredo Ricci hanno ricordato il 3 marzo 1970 e l’importanza storica di tale data per Isernia e per l’intero territorio provinciale: assieme a loro lo storico ex sindaco della città ed ex presidente della Regione Enrico Santoro, che ha presentato il suo libro ‘I cinquanta anni della Provincia di Isernia e altri discorsi’ con un intervento appassionato nel quale ha ricordato il suo coinvolgimento diretto nell’istituzione dell’ente, e il clima di partecipazione di quegli anni.

“C’è molta commozione nel tornare a ricordare un momento come questo, dopo 50 anni, anche perché erano gli anni della speranza che adesso si è bloccata – dichiara Santoro - Ogni uomo politico che ha responsabilità debba porsi il problema del futuro. Bisogna riportare il popolo a sentirsi protagonista delle decisioni con spirito di unità e di partecipazione”.

“C’è grande entusiasmo perché mi ha riportato agli anni in cui abbiamo assistito alla nascita, avevo 19 anni, con tanti ricordi legati a quei giorni. Ricordo il ritorno del sindaco Santoro che tornando da Roma, annunciò la nascita della provincia. Un momento di grande speranza e entusiasmo”, ha commentato il sindaco d’Apollonio.

A lui fa eco il presidente Ricci: “Adesso c’è la sfida che aspetta questa provincia, come ente, della fase di rilancio e di un territorio che deve superare le difficoltà, deve riconvertirsi e abbracciare le nuove generazioni, credere nelle sue potenzialità: la politica e i cittadini devono crederci e darsi da fare”

“A fronte di uno scenario mutato – ha dichiarato tramite una nota il presidente della Regione Donato Toma, in occasione della ricorrenza - vi è l’esigenza di programmare e operare nella consapevolezza che le piccole dimensioni di un territorio non siano un punto di debolezza, bensì rappresentino un’opportunità di crescita. Isernia e il suo territorio sono un patrimonio di bellezza e di cultura millenaria su cui bisogna scommettere: questa è la nostra vision, di cui siamo fermamente convinti e su cui stiamo lavorando con tenacia. Siamo dell’avviso che tale prospettiva possa ricreare in noi tutti quelle condizioni di ottimismo e di positività che animarono i nostri corregionali cinquant’anni fa. Dunque, ci piace guardare al futuro con atteggiamento fiducioso, a partire dalla candidatura di Isernia a Capitale della cultura 2021: è il migliore augurio che possiamo fare alla Provincia pentra per il suo cinquantesimo compleanno”, chiosa Toma.

Pietro Ranieri

