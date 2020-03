Piano sociale, il voto slitta al 17 marzo. Il M5s: maggioranza divisa, offesa ai molisani in difficoltà

Oggi l’illustrazione dello strumento, che stanzia 41 milioni di euro in 3 anni, per garantire servizi alle categorie sociali più deboli

CAMPOBASSO. Piano sociale regionale, rinviata al 17 marzo l’approvazione dello strumento, che stanzia per il triennio 2020/22 fondi per 41 milioni di euro.

La decisione dopo un lungo dibattito, iniziato con l’intervento della presidente della Quarta Commissione Mena Calenda e dell’assessore alle Politiche sociali Luigi Mazzuto. Che hanno illustrato le finalità del Piano, mirato a garantire servizi di welfare e per le categorie sociali più deboli, dagli anziani, ai diversamente abili, a chi vive situazioni di povertà o non autosufficienza.

Un documento privo di visione politica, lo hanno definito i consiglieri del M5s, per i quali la discussione è stata bloccata dalle lotte in maggioranza.

“Un comportamento inconcepibile – hanno affermato i Cinque Stelle - e, soprattutto, un’offesa ai molisani maggiormente in difficoltà. Nel Piano manca la necessaria integrazione in tutti i settori, ad esempio quella con le politiche agricole, non vi è alcun riferimento alla Strategia nazionale delle aree interne e al Piano regionale dello sport. Mancano inoltre l’integrazione socio-sanitaria e gli obiettivi di verifica. A questo aggiungiamo un Fondo per la non autosufficienza inadeguato a rispondere ai reali bisogni dei cittadini, così come i fondi per i disabili e gli anziani”.

“Inoltre – hanno rimarcato ancora i pentastellati - sembra sparita nel nulla la gara da 50 milioni di euro per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Intanto i Comuni sono in attesa di attuare i programmi, gli affidamenti stanno scadendo e tanti molisani rischiano di restare senza i servizi territoriali minimi”.

Critiche anche dal capogruppo del Pd Micaela Fanelli. “Se è vero che l’unico investimento davvero utile alla società è quello sulla solidarietà – ha affermato la dem - è altrettanto vero che la Regione Molise ha impegnato davvero pochi fondi, poche energie, poca voglia di migliorare il nuovo Piano Sociale Regionale, che resta un documento poco innovativo, senz’anima. Se c’è qualcosa di salvabile – ha affermato Fanelli - questo va ascritto alla continuità delle azioni contenute nel precedente Piano Sociale nel garantire diversi servizi essenziali, soprattutto per anziani e disabili”.

Per il consigliere del Pd il piano va riportato in Commissione e riscritto, avviando anche una concertazione seria, prevedendo più risorse e la possibilità di anticipazioni da parte della Regione e di Finmolise, un fondo di garanzia per gli Ambiti sociali per coprire i mancati versamenti da parte di Comuni e le possibili emergenze.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale