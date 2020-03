Coronavirus, la Regione avvia la campagna di prevenzione online

L’annuncio del presidente Toma. Intanto, il dg dell’Asrem Florenzano ha incontrato il questore di Campobasso per un focus sullo stato di salute dei 190 allievi trasferiti da Piacenza al capoluogo molisano

CAMPOBASSO. Alla luce dei casi di positività al Covid-19 riscontrati in Molise, la Regione rafforza il suo impegno nella lotta all’epidemia e lancia, attraverso il proprio sito e gli account ufficiali, anche la campagna di prevenzione online denominata ‘Come si previene il coronavirus’.

“In aggiunta al controllo capillare e costante messo in campo già da settimane, - afferma il governatore Donato Toma in una nota - abbiamo deciso di lanciare, in queste ore, una ulteriore campagna, su web e social, di sensibilizzazione alle corrette misure per prevenire il contagio da nuovo Coronavirus, in linea con quanto diffuso dal Ministero della Salute. Tutto il nostro sistema sta funzionando in maniera encomiabile: siamo stati tra i primi in Italia a recepire le Direttive ministeriali, abbiamo informato costantemente i cittadini e tutta la macchina sanitaria ha risposto senza esitazione. Per questo, - ancora Toma - il mio personale ringraziamento va al personale sanitario, alle Forze dell’ordine, alla Protezione civile e a quanti, in queste ore, sono all’opera affinché la popolazione sia protetta e informata”.

Intanto, nelle ultime ore il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha incontrato il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, unitamente al direttore e allo staff medico della Scuola Allievi Agenti, per un focus sullo stato di salute dei 190 allievi di recente trasferiti da Piacenza nel capoluogo molisano. Nell’occasione sono state fornite rassicurazioni sul continuo monitoraggio dei giovani e sulla profilassi eseguita. Quindi l’aggiornamento ad un successivo summit dal tenore ufficiale.

