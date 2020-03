Coronavirus, Cardarelli riferimento per la gestione dell’emergenza: attività ambulatoriali sospese

Il provvedimento da domani fino all’8 marzo. I cittadini in possesso di prenotazione saranno ricontattati. La comunicazione dell’Asrem

CAMPOBASSO. Rimodulazione delle attività ambulatoriali presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ad annunciarlo l’Asrem, alla luce delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise.

In considerazione che il nosocomio campobassano rappresenta il centro di riferimento regionale per la gestione dell’emergenza, in ragione della presenza dell’Unità Operativa Malattie infettive e del Laboratorio analisi abilitato all’esecuzione del test molecolare, si rende necessario apportare variazioni ai servizi e alla modalità di accesso alla struttura.

Un provvedimento atto a tutelare i pazienti da un potenziale rischio di contagio e a consentire agli operatori sanitari di impegnarsi nelle attività correlate all’emergenza.

Pertanto, da domani e fino all’8 marzo le attività ambulatoriali, sia istituzionali che in regime di libera professione intramuraria, saranno momentaneamente sospese.

L’azienda sanitaria comunica altresì ai cittadini in possesso di prenotazione per tali date, che saranno ricontattati al fine di “ridefinire le modalità di espletamento della prestazione”.

