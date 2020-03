Emergenza coronavirus, Iorio lancia l’appello: riaprire gli ospedali di Venafro e Larino

Il consigliere regionale si rivolge a Toma e Giustini e spiega: “Le due strutture potrebbero essere destinate al ricovero dei pazienti positivi senza rischio di contagio di altri pazienti”

CAMPOBASSO. Aumentano di giorno in giorno i casi di coronavirus in Molise. Pertanto, per affrontare una eventuale emergenza sanitaria, il consigliere regionale Michele Iorio lancia un appello al presidente della Regione Molise e al Commissario ad acta alla Sanità affinché riaprano gli ospedali di Venafro e Larino.

“Le due strutture, infatti, – spiega Iorio - potrebbero essere destinate al ricovero dei pazienti positivi senza rischio di contagio di altri pazienti che si trovano invece al Cardarelli. Una iniziativa che sarebbe dettata da condizioni di estrema necessità ed urgenza e che vedrebbe, proprio nelle due strutture, la possibilità di aumentare i posti letto anche per la rianimazione per infettivi attraverso una camera isolata ad oggi inesistente”.

“Questa azione – ancora il consigliere regionale - dovrebbe essere accompagnata dall’assunzione di personale: 30 anestesisti, 100 medici e 200 infermieri che sarebbero il numero minimo per garantire una pianta organica ordinaria. Assunzioni che, vista l’emergenza, potrebbe avvenire con contratti flessibili oppure attingendo da graduatorie di altre regioni se ancora disponibili.

Per gli infermieri, invece, si potrebbe procedere anche con la stabilizzazione dei precari e la mobilità. In questo modo, sempre rispettando la circolare del Ministero della Salute, sarebbe possibile redistribuire il personale sanitario destinato all’assistenza”.

“Il lavoro svolto fino ad oggi è certamente encomiabile, - conclude Iorio - ma occorre essere pronti ad una eventuale esplosione della situazione. Anche perché non si può immaginare di sospendere a lungo le attività ordinarie degli ospedali pubblici”.

