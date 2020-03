Coronavirus, oltre alle scuole chiusi anche i centri sociali. Gravina: ecco la situazione a Campobasso

Il sindaco ha spiegato gli interventi in atto in città, attuati nel rispetto dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

CAMPOBASSO. Al via la sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto scolastico. Lo ha annunciato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, dopo il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel quale sono inserite misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

Stesso intervento sta facendo in maniera regolare e quotidiana la Seac sui mezzi del trasporto pubblico urbano, le cui corse saranno ridotte vista la chiusura delle scuole fino al 15 marzo.

Invece, la sanificazione degli ambienti scolastici sarà attivata, come da prescrizioni, solo ove fosse strettamente necessario, anche perché, ha chiarito il primo cittadino, avrebbe una durata di poche ore e non sarebbe un metodo risolutivo.

Oltre alle scuole, ha rimarcato il sindaco, resteranno chiusi fino al 15 marzo tutte le strutture che sono assistite dall’Ambito Sociale Territoriale del Comune di Campobasso, vale a dire i Centri Sociali per gli Anziani e ai Centri socio educativi. Saranno garantiti regolarmente i servizi assistenziali domiciliari e le urgenze.

Rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi cittadini organizzati o patrocinati dal Comune e previsti dal 5 al 15 marzo. Per quello che riguarda il settore del commercio e delle attività ad esso collegate, sono da intendersi sospese inaugurazioni, eventi e presentazioni varie negli esercizi commerciali, che finirebbero con il non rispettare le direttive contenute nel decreto del 4 marzo.

Il Decreto prevede infatti su tutto il territorio nazionale, la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda invece le strutture e gli uffici comunali verranno fatte osservare delle regole per quanto il contingentamento delle persone in entrata, ovvero si dovranno rispettare dei numeri d’ingresso negli uffici comunali, per evitare assembramenti.

“Si tratta di misure pensate dal Governo per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative da applicare sull’intero territorio nazionale. In Molise tutti gli enti istituzionali stanno, sin dall'inizio, procedendo in piena intesa raccordandosi ininterrottamente oltre che con il Governo, con Asrem e Protezione Civile.

La Regione Molise ha attivato due utenze per informazioni e segnalazioni relative al Coronavirus e per evitare di intasare il 118. I numeri ai quali potersi rivolgere sono: 0874/409000 e 0874/313000, attivi dalle 8 alle 24.

