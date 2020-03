La vita ai tempi del Covid-19. Gravina a cittadini ed esercenti: sanzioni a chi non rispetta le regole

Il sindaco di Campobasso invita al rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Questa sera controlli per evitare assembramenti e garantire la sicurezza pubblica

CAMPOBASSO. Coronavirus, il contenimento del contagio passa dal rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso, che prevede il mantenimento della distanza di un metro tra i clienti, nelle attività e nei locali pubblici.

“Chi non rispetterà le indicazioni impartite verrà sanzionato”. Lo ha detto il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, in un videomessaggio rivolto da una parte ai cittadini, dall’altro ai titolari di attività commerciali e ricreative.

A verificare il rispetto delle regole, di salute pubblica e di senso civico, sarà anche la Polizia locale. “Non c’è bisogno di fare allarmismo – ha precisato Gravina – ma bisogna essere collaborativi e responsabili".

Il sindaco di è rivolto anche ai giovani. "Oggi è sabato – ha rimarcato il sindaco - questa sera aumenteremo i controlli, insieme a tutte le forze di polizia perché non saranno tollerati assembramenti, proprio per garantire a tutti di poter eventualmente circolare, ma in assoluta sicurezza".

