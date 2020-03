Coronavirus, la Prefettura di Isernia attiva il Centro di coordinamento soccorsi

Il massimo organo di Protezione Civile avrà il compito di implementare e dare impulso alle attività di prevenzione. Intanto il governatore Toma annuncia nuove misure alla luce del Dpcm firmato questa notte dal premier Conte

ISERNIA. Implementare e dare impulso alle attività di prevenzione e contenimento della diffusione del Coronavirus. Con questo obiettivo, in via precauzionale, al fine di garantire, dove necessario, una direzione unitaria degli interventi di emergenza, è stato attivato dalla Prefettura di Isernia (in attuazione delle indicazioni operative diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile) il Centro di coordinamento soccorsi.

Si tratta del massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio, presieduto Vicario reggente Laura Scioli.

Avrà il compito di coordinare le iniziative degli Enti e delle Strutture operative presenti sul territorio. In particolare, nell'ambito del C.C.S., in relazione all’andamento della situazione a livello provinciale, potrà riunirsi, nel caso sia necessario, un'Unità di Crisi, composta da funzionari della Prefettura, rappresentanti degli Enti territoriali coinvolti, delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Sanitaria, dedicata, nello specifico, al monitoraggio delle azioni di supporto necessarie ad assicurare l'efficace gestione delle misure adottate sul piano socio-sanitario e garantire il pieno funzionamento dei servizi alla cittadinanza.

“La Prefettura – assicurano da Palazzo del Governo - prosegue, comunque, la costante attività di monitoraggio e sorveglianza circa la diffusione del virus Covid-19, mediante una costante attività di raccordo con i sindaci e tutti gli enti territoriali, assicurando una costante attività informativa circa i provvedimenti adottati, a livello nazionale e regionale, e sulle misure precauzionali da adottare”.

Intanto il governatore Donato Toma ha annunciato che, con riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020, è allo studio una nuova ordinanza con la quale il presidente della Regione Molise emanerà ulteriori disposizioni per prevenire e contenere il contagio.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale