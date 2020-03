Lotta al Coronavirus, Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso pronto a collaborare con l’amministrazione

Una mano tesa in una situazione di necessità per il bene della collettività. La nota del consigliere Mario Annuario

CAMPOBASSO. L’impegno ad arginare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus non ha colore politico. Ecco perché il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso si dice pronto a collaborare con l’amministrazione Gravina, targata Movimento 5 Stelle.

Ad annunciarlo il consigliere Mario Annuario: “Il pensiero in questi giorni – scrive in una nota - va al personale sanitario, al personale della Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, che con spirito di abnegazione stanno gestendo l’emergenza Coronavirus in Molise. È una situazione di emergenza e come tale il mio gruppo politico al Comune di Campobasso si è messo a disposizione dell’amministrazione comunale, qualora ce ne fosse bisogno. Approfitto per rinnovare l’invito a restare quanto più possibile nelle proprie abitazioni, rispettando tutte le norme di prevenzione che in questi giorni ci continuano a ripetere – afferma il consigliere comunale– In questo momento servono senso di responsabilità e senso civico. Soprattutto le categorie cosiddette a rischio devono cercare di uscire di casa il meno possibile. Siamo chiamati a fronteggiare l’emergenza con tutti quei comportamenti che impediscono al Coronavirus di propagare”.

“Siamo chiamati a una prova d’unità – conclude Annuario – Serve spirito di sacrificio per qualche settimana. Siamo chiamati tutti a dare un aiuto a chi, da due settimane, lavora incessantemente per fronteggiare questa situazione di emergenza”.

