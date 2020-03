Coronavirus, l’appello dell’Ordine dei medici: no agli assembramenti e ai rientri dalle zone rosse

La presidente Carolina De Vincenzo e il vice presidente Giuseppe De Gregorio hanno anche invitato l’Asrem a mettere a disposizione i presidi di sicurezza necessari per fronteggiare l’emergenza

CAMPOBASSO. Un appello all’Asrem, a mettere i medici del Molise in condizione di fronteggiare l’emergenza Coronavirus, dotandoli dei dispositivi di sicurezza, per proteggere se stessi e i pazienti. E un appello ai cittadini, a comportarsi in maniera responsabile per scongiurare il diffondersi del contagio, non lasciando le zone rosse per tornare in Molise – il decreto del Governo e l'ordinanza della Regione lo vietano, ma com’è noto ci sono stati rientri incontrollati - rispettando la quarantena quando necessario, ed evitando assembramenti.

Un appello lanciato dalla presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Campobasso, Carolina De Vincenzo, in una conferenza stampa che ha tenuto oggi, insieme al vice presidente Giuseppe De Gregorio.

“C’è bisogno della collaborazione di tutti, cittadini, medici e odontoiatri, istituzioni – ha detto De Vincenzo – Stiamo vivendo una situazione di grande emergenza e per evitare che l’epidemia dilaghi anche nella nostra regione bisogna far passare il messaggio che l’arma principale è la prevenzione”.

“Invitiamo i cittadini a rispettare le misure restrittive previste dal Governo – ha aggiunto la presidente dell’Ordine dei medici - dal divieto assoluto a tornare dalle zone rosse o dalle regioni in prossimità di queste, a evitare i luoghi affollati, limitando anche i contatti sociali. Ne va della salute di tutti”.

Un messaggio di buon senso, legato al timore che il sistema sanitario, già depauperato da anni di tagli, sia messo in condizione di non reggere, se i numeri dei contagiati e dei ricoverati crescerà anche nella nostra regione. Ai soli 3 posti disponibili nel Reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’ si aggiungono i 12 posti della Rianimazione. Che rischiano di non bastare, considerando che devono servire non solo per eventuali contagiati di Coronavirus, ma anche per fronteggiare emergenze legate a malattie tempo-dipendenti e ad eventuali incidenti stradali.

Situazione aggravata dal fatto che l’ospedale San Timoteo di Termoli, dove si sono registrati non pochi casi di contagio, va svuotato e sanificato, prima di tornare ad essere operativo. Così come, è stato detto in conferenza stampa, va verificata la possibilità di provvedere alla riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, secondo un’ipotesi avanzata negli ultimi giorni. Che potrebbe servire non poco al territorio. "Ma sono decisioni che spettano all'azienda", è stato detto.

Di certo servono medici, da assumere in Molise come nelle altre regioni italiane. “La preoccupazione – ha rimarcato ancora la presidente De Vincenzo – è che nella nostra regione, già normalmente poco appetibile, pochi rispondano all’appello”.

A vivere in trincea, ha aggiunto Giuseppe De Gregorio, vice presidente dell’Ordine, sono soprattutto i medici di famiglia. I primi a fare da filtro. Da qui l’invito ai cittadini a non affollare, se non strettamente necessario, ambulatori, centri odontoiatrici, pronto soccorso. Il modo per far sì che il sistema regga. In una situazione come quella attuale, che è ancora gestibile. “Rispetto al Nord – ha affermato il medico – il Sud ha avuto il tempo di organizzare l’emergenza, cerchiamo di non sprecarlo”.

Carmen Sepede

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale