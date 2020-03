Isernia, #iorestoacasa e le attività si organizzano: la Te.Co. Dance offre lezioni di ballo online

L’iniziativa del titolare Marco Mancini. Il Conad City e altri supermercati propongono alla clientela il servizio spesa tramite Whatsapp

ISERNIA. Misure più stringenti a Isernia e ovunque in Italia al fine di contenere l’avanzata dell’epidemia da coronavirus. Numerose le attività costrette alla serrata o comunque soggette a forti limitazioni, perché il monito è ‘restare a casa’. E c’è chi si organizza per offrire comunque un servizio ai propri clienti e non, fornendo un’occasione di svago.

È il caso di Marco Mancini della scuola di ballo pentra Te.Co. Dance New Generation che propone sui canali social della scuola stessa lezioni da eseguire direttamente da casa. Un metodo scaccia noia, per tenersi anche in forma in attesa di tempi migliori.

Ma non è l’unica trovata. Diverse le attività che effettuano in città consegne a domicilio. O i supermercati che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare assembramenti o comunque rischiose situazioni di contatto, offrono un servizio spesa veloce.

Ad esempio, il Conad City di Corso Garibaldi comunica che da oggi è possibile ordinare la spesa attraverso un messaggio Whatsapp al numero 351-5559987 seguendo semplici istruzioni: inviare un messaggio fornendo un elenco dei prodotti che si intende acquistare; attendere un primo messaggio da parte del supermercato indicante il numero progressivo assegnato; attendere infine un secondo messaggio di risposta recante l’orario per il ritiro e il saldo della spesa da effettuare presso il box informazioni del punto vendita.

Stesso annuncio e analoga modalità da parte del negozio Decò di via Kennedy. Il numero da contattare in questo caso è il 334.3681271.

Solo alcune delle iniziative, queste, verosimilmente destinate a moltiplicarsi.



