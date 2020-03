Torna da Bergamo a Campobasso, non aveva il Coronavirus il 51enne morto al ‘Cardarelli’

L’uomo è stato ricoverato questa notte con una crisi respiratoria acuta, prima al reparto di Malattie infettive, poi in Rianimazione. Il tampone del Covid-19 ha dato esito negativo. Si trattava di una notizia molto attesa in città, per il timore del diffondersi del contagio. Resta il grande dolore per un decesso improvviso, dovuto probabilmente a cause naturali.

CAMPOBASSO. Muore a 51anni all’ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, non aveva il Coronavirus l’uomo, tornato in Molise dalla zona rossa di Bergamo, per il quale si attendeva l’esito del test del Covid-19. Il risultato del tampone, appena arrivato, è stato reso noto dal governatore del Molise Donato Toma.

In un primo momento, come dichiarato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florestano, si era detto che l’uomo non aveva comunicato il suo rientro in regione, come prevedono i protocolli attivati da Governo e Regione per evitare il diffondersi del contagio. Successivamente l’Azienda sanitaria ha rintracciato la mail che il 51enne aveva spedito ieri mattina, prima del malore risultato fatale, in cui aveva comunicato di essersi posto in quarantena fino al 16 marzo. Si tratterebbe dunque di una morte per cause naturali, che nulla toglie alla tragedia per la famiglia dell'uomo, che lavorava in Lombardia come autista. Restano al momento tre i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva del ‘Cardarelli’.

Intanto c’è però anche la buona notizia della guarigione di un uomo di Montenero di Bisaccia, ricoverato per diversi giorni a Malattie infettive e ora tornato a casa, in regime di isolamento domiciliare, perché giudicato clinicamente guarito. Si tratta di uno dei componenti del nucleo familiare che avrebbe contratto il Covid-19 in Campania. Un focolaio extraregionale, così come quello che ha infettato i molisani che hanno contratto il virus durante una vacanza in Trentino. A comunicare la notizia della dimissione dall’ospedale il sindaco di Montenero Nicola Travaglini.