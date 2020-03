Contenimento contagi, le misure adottate da Camera di Commercio, Inps e Prefetture

Pagina 1 di 2

Comunicati alcuni provvedimenti in linea con le disposizioni dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

CAMPOBASSO/ISERNIA. Nuove disposizioni all’interno degli enti pubblici aperti al pubblico, al fine di contenere il contagio da coronavirus, in osservanza dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, 9 marzo.

La Camera di Commercio del Molise annuncia che gli uffici saranno regolarmente aperti alla cittadinanza nell’orario antimeridiano, tutti i giorni dalle 08:30 alle 12:45.

Tuttavia, sono state adottate ulteriori misure per limitare il flusso dell’utenza. In particolare, la possibilità di utilizzare i mezzi telematici e telefonici per la richiesta di informazioni, che non verranno fornite allo sportello. Per contattare la Camera di commercio del Molise sono disponibili sul sito tutti i numeri di telefono e le mail dei singoli uffici.

E’ inoltre disponibile, direttamente sulla Home page, il modulo di contatto “Comunica con noi”, attraverso il quale l’Ufficio Relazioni con il Pubblico riesce a fornire tutte le informazioni generali.

Per informazioni o richieste di carattere specifico è disponibile anche il modulo “Ticket”, attraverso il quale l’utente può mettersi in contatto direttamente con gli uffici preposti ai servizi desiderati.

Per quanto riguarda nello specifico i servizi camerali, è sospeso il rilascio delle visure a sportello. Infatti le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti e bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, lo SPID o la firma digitale; Visure, atti e bilanci sono accessibili all’utenza tramite il sito www.registroimprese.it, effettuando il pagamento con carta di credito;

Il rinnovo dei certificati, invece, verrà effettuato in autonomia dall’utente sul sito https://card.infocamere.it/infocard/pub/

La vidimazione e bollatura libri potrà avvenire prenotazione telefonica ai numeri 0874/47117 (Sede di Isernia) 0874/471552 (Sede di Campobasso).

I certificati di origine dovranno essere richiesti esclusivamente online, concordando le modalità di ritiro con gli uffici.

Per quanto riguarda le funzioni di giustizia alternativa, è sospesa la presentazione delle domande di mediazione e conciliazione in forma cartacea. Gli incontri di mediazione e conciliazione si svolgeranno prioritariamente con modalità telematiche attraverso collegamento web e, qualora ciò non fosse possibile, saranno allestite sale adeguatamente ampie per assicurare la distanza di sicurezza (1 metro) tra i partecipanti

Il deposito di marchi, brevetti e modelli di utilità va effettuato con modalità telematiche direttamente sul sito del Ufficio Italiano Brevetti Marchi oppure, nel caso di deposito cartaceo, tramite raccomandata A/R.

Per la cancellazione dei protesti i titoli oggetto di cancellazione dovranno essere inviati alla Camera di Commercio mediante raccomandata A/R.

I servizi relativi ad albo gestori ambientali e sportello ambiente sono erogati esclusivamente in modalità telematica.

Tutte le informazioni relative a queste e ad eventuali successive misure sono costantemente aggiornate sul sito e sul profilo Facebook della Camera di Commercio del Molise.