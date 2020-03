Primo caso di Coronavirus a Campobasso: è uno studente universitario tornato da Milano

Sale così il numero di contagiati in regione e resta l’obbligo di segnalare il rientro dalle zone rosse e rispettare la quarantena

CAMPOBASSO. Aumenta in Molise il numero dei contagiati da Coronavirus. E arriva il primo caso di Covid-19 a Campobasso. Si tratta di uno studente appena rientrato da Milano. Ora ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie infettive del 'Cardarelli'. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma ora è necessario ricostruire i suoi contatti, per scongiurare la diffusione dell’epidemia anche nel capoluogo regionale.

La notizia del nuovo caso di Coronavirus è stata confermata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florestano. Sono in corso le verifiche per accertare se il giovane abbia segnalato o meno il suo rientro in regione, come hanno fatto, nei giorni scorsi in 400. Tutti ritornati in Molise dalle zone rosse e arancioni del Nord Italia.

“Per tutti la raccomandazione è sempre la stessa – ha dichiarato il governatore Donato Toma - comunicare il loro rientro. Laddove non lo avessero ancora fatto, non muoversi assolutamente da casa per tutto il periodo della quarantena, evitare qualsiasi contatto al di fuori della propria abitazione, anche con i parenti più stretti, raccordarsi costantemente con le autorità sanitarie".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!