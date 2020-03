Contenimento Coronavirus, formazione a distanza anche per gli Enti di formazione professionale

La Regione Molise autorizza le lezioni telematiche. L’annuncio dell’assessore al ramo Roberto Di Baggio

CAMPOBASSO. La Regione Molise dà l’ok alla formazione a distanza anche per gli Enti di formazione professionale, sulla scorta di quanto avviene nelle scuole statali.

Un provvedimento adottato su iniziativa dell’Assessore al ramo, Roberto Di Baggio, che ne ha anche dato l’annuncio.

Nello specifico, la Fad è attivabile per: Percorsi formativi finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro; Corsi inseriti nel Catalogo Regionale di Offerta Formativa; Percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e Formazione); Percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema Duale; Percorsi di istruzione e formazione professionale Garanzia Giovani, finanziati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani; Percorsi sperimentali specifici di politica attiva coerenti con le azioni programmate per il rilancio economico dell’area di crisi dalla Regione Molise; Corsi liberi di formazione professionale.

“E’ una misura importante – commenta Di Baggio - per regolare, anche per questo ambito, gli effetti del freno dovuti al fenomeno coronavirus: un provvedimento che si aggiunge ai tanti che sta adottando la nostra Regione in questo periodo di emergenza, per non lasciare scoperto nessun settore. Garantire la continuità dei percorsi formativi erogati dagli Enti in questo periodo difficile è stato subito un obiettivo da raggiungere; una serie di passaggi burocratici necessari, compreso il confronto con l’Anpal e ieri sera la Delibera che sblocca questa situazione che, per fortuna, è durata pochissimi giorni”.

Non è tutto. “Approfitto di questo comunicato – aggiunge l’assessore regionale - per informare che durante la seduta di ieri della IX Commissione Istruzione tenutasi a Roma, sono state approvate le Linee Guida per le Residenze Universitarie, che ho già provveduto ad inoltrare all’Unimol e che prevedono una serie di raccomandazioni per gli studenti che sono alloggiati in tali strutture.

Stiamo studiando, compatibilmente con le risorse di bilancio, ulteriori misure e provvedimenti per contribuire ad affrontare e superare al meglio questa dura prova che stiamo affrontando, sempre e comunque per garantire la maggior serenità possibile ai nostri studenti, una categoria ‘speciale’ con cui dobbiamo interagire e a cui dedicare il giusto sforzo, perché è la classe dirigente del domani.

Questo per dire – conclude - che l’emergenza c’è, inutile nasconderlo, ma dobbiamo continuare il nostro lavoro, con tutte le precauzioni del caso, ma non dobbiamo perdere la fiducia e lo spirito positivo di poterne uscire, magari più forti, forse addirittura migliori”.

I dettagli e le modalità operative della FAD sono illustrati nella Delibera di Giunta Regionale n. 92 dell’11-3-2020 , consultabile al sito www.regione.molise.it , sezione Albo Pretorio.

