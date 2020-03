Covid-19, è cresciuto in Molise il medico che ha scoperto il farmaco che combatte il virus

L’oncologo Paolo Ascierto è vissuto a Campobasso per molti anni nel quartiere Cep. In città tanti lo ricordano come uno studente modello



CAMPOBASSO. Speranze per aiutare i pazienti colpiti dal coronavirus arriva da un farmaco anti-artrite, il tocilizumab. Il medicinale sarebbe efficace per trattare le complicanze respiratorie conseguenti al contagio del Covid-19. Come riporta anche Agi, le sperimentazioni, iniziate all’ospedale Pascale di Napoli, si sono poi estese a macchia d’olio in altre regioni d’Italia. Non solo Campania, quindi, ma anche Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

La polmonite nei pazienti trattati con questo particolare medicinale migliorerebbe nel giro di poche ore e il tocilizumab starebbe dando buoni risultati nel 50% dei casi. A scoprire le potenzialità del farmaco e avviare la sua sperimentazione è stata l’equipe dell’istituto Pascale di Napoli, guidata dall’oncologo Paolo Ascierto. Il medico è cresciuto a Campobasso. Figlio di un maresciallo dei Carabinieri ha trascorso molti anni nel quartiere Cep e ha frequentato le scuole in città prima di lasciarla per proseguire i suoi studi.

Ottimistiche le sue previsioni. "Siamo in collegamento con diversi ospedali da nord a sud - spiega Ascierto a Repubblica.it -, ora la sperimentazione si è allargata ad oltre 50 pazienti in tutta Italia. Ieri ho parlato con il dottor Giancarlo Titolo dell'ospedale di Fano, e mi ha detto che degli 11 pazienti (tra Fano e Pesaro), trattati con il farmaco anti artrite, 8 hanno avuto un miglioramento dopo 24 ore". Lo stesso è accaduto a Cosenza dove "sono stati trattati 2 pazienti nello stesso modo, e sono migliorati tutti e 2" continua Ascierto, che aggiunge: "Anche a Modena erano molto soddisfatti" dai primi risultati. A Napoli, anche se il bollettino medico sara' aggiornato nel tardo pomeriggio, dei 6 pazienti in cura con il farmaco, "3 sono migliorati, 2 sono stabili e uno è deceduto per uno stress respiratorio molto forte" spiega il professore. Dunque, "la prima risposta del tolicizumab nel fermare l'infiammazione polmonare è positiva".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!