Emergenza Coronavirus, Toma: "Faremmo prima con gli ospedali da campo"

Il governatore frena sulla riapertura in tempi brevi dei nosocomi di Larino e Venafro. Ma Scarabeo insiste: saggia decisione ricominciare dal SS. Rosario e dal Vietri

CAMPOBASSO. Undici giorni dopo la chiusura disposta dai vertici Asrem per ragioni precauzionali, dovrebbe riaprire domani, 16 marzo il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Timoteo di Termoli. Per ben 11 giorni oltre centomila cittadini residenti nel territorio del Basso Molise hanno dovuto fare a meno dell'unico presidio ospedaliero ancora esistente in quel territorio; un elemento aggravato dall'incertezza durata diversi giorni circa i tempi della riapertura, nel pieno dell'emergenza Coronavirus.

La preoccupazione riguardo all'effettiva capacità del sistema sanitario regionale di reggere l'urto della pandemia in atto è stata affievolita nei giorni scorsi dall'annuncio dato dal Governatore Toma dell'approvazione da da parte del Tavolo regionale di crisi permanente sull'emergenza sanitaria della proposta di riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, anche in seguito alle richieste pressanti che sono giunte da numerosi amministratori locali, comitati e cittadini. Una proposta meglio esplicitata il giorno seguente dallo stesso Toma in un video trasmesso su Facebook e che consisterebbe nella dotazione alle due strutture di posti letto di medicina generale, unitamente alla disponibilità di risorse umane e materiali indispensabili per la gestione e la cura del virus; a ciò si aggiunge l'intento di garantire nei tre stabilimenti ospedalieri principali, vale a dire Campobasso, Isernia e Termoli, più posti letto di terapia intensiva. Una proposta sulla quale peraltro ci sarebbe già stato il primo via libera da parte del Ministero della Salute, al quale dovrà seguire l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Me nel frattempo proprio ieri il presidente Toma ha frenato in parte l'entusiasmo che tale proposta aveva da subito suscitato tra i cittadini, più che mai allarmati per le vicende di questi giorni e per i numeri elevati legati alla diffusione del contagio, in particoalre nelle regioni del Centro Nord del Paese. Rispondendo all'agenzia di stampa Adinkronos in relazione all'appello lanciato del Movimento dei Sudisti italiani a riattivare subito le strutture ospedaliere dismesse, Toma ha dichiarato: "Per attivare una struttura ospedaliera dismessa ci vogliono mesi. il coronavirus non aspetta noi. Sicuramente - ha aggiunto - sarà uno stimolo per il futuro perché la nostra sanità va riorganizzata e ripensata. Ma adesso ,in caso di necessità, faremmo prima a mettere in piedi ospedali da campo".

Il governatore, insomma, è passato dalla promessa di riapertura in tempi brevi degli ospedali di Larino e Venafro alla necessità di limitare l'emergenza sanitaria in atto attraverso l'allestimento di ospedali da campo. Parole che hanno lasciato di stucco più di qualcuno e che è lecito pensare che abbiano letteralmente spiazzato anche gli stessi componenti del gruppo di maggioranza in Regione, tanto che proprio oggi il consigliere Scarabeo è tornato sull'argomento giudicando saggia la decisione di fronteggiare l'emergenza Covid-19 proprio attraverso la riapertura degli ospedali di Larino e Venafro.

In un momento di grande difficoltà come quello attuale, è auspicabile maggiore chiarezza sul punto, in modo da evitare confusione e false aspettative.

Davide Vitiello

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica