Emergenza mascherine, la proposta di CasaPound: riconvertire la produzione della Ittierre

Agostino Di Giacomo, già candidato alla presidenza della Regione Molise, chiede allo Stato di valutare le condizioni di fattibilità dell’idea. L’azienda ad oggi è inattiva

PETTORANELLO DEL MOLISE. Introvabili in tutta Italia, le mascherine rappresentano un fondamentale baluardo nella lotta al coronavirus. Specie per gli operatori sanitari, giornalmente a stretto contatto con pazienti infetti o potenzialmente tali.



Arriva così la proposta di Agostino Di Giacomo, di CasaPound, di riconvertire la produzione dell’azienda tessile Ittierre di Pettoranello del Molise, ormai inattiva.

“Lo Stato – afferma l’esponente isernino di Cpi - potrebbe verificare se esistono le condizioni per la riconversione alla produzione di mascherine da destinare a tutta Italia. Potrebbero essere richiamati in servizio i sarti attualmente fruitori degli ammortizzatori sociali, o impiegare l'esercito, come già avvenuto in fabbriche per ventilatori polmonari. In caso di valutazione positiva, lo Stato agisca con la massima celerità. In una situazione d'emergenza – conclude - c'è bisogno di una sorta di Economia di Guerra”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!