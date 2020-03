Coronavirus, tre nuovi casi in Molise. Schizza il numero delle persone in quarantena

Tra quelle che sono entrate in contatto con i due pazienti di Campobasso e con l’uomo di Riccia risultati positivi al test del Covid-19, da ieri ricoverati al ‘Cardarelli’. Oggi altri tamponi positivi: due a Montenero di Bisaccia e uno ancora a Riccia

CAMPOBASSO. Coronavirus, aumenta il numero dei pazienti molisani risultati infetti. Un numero che è salito a 22 nella giornata di oggi (23 considerando anche l'82enne di Termoli deceduto ieri) quando dall’Asrem è arrivata la conferma di tre nuovi casi, due a Montenero di Bisaccia e uno a Riccia. E schizza il numero delle persone poste in quarantena e a cui sono stati applicati i meccanismi di protezione previsti dal protocollo sul Covid-19.

Ricostruzione dei contatti in corso e tante persone in isolamento dopo che altri 3 pazienti sono stati ricoverati ieri all’ospedale ‘Cardarelli’: un 37enne di Campobasso, tornato dalle zone rosse del Nord – l’uomo si era censito subito dopo il suo rientro in Molise – una 82enne del capoluogo e un 80enne di Riccia. Proprio quest’ultimo ha una famiglia molto numerosa, per cui la rete della quarantena è stata allargata, come ha chiarito il sindaco Pietro Testa.

“I protocolli sanitari – ha specificato il primo cittadino - prevedono in capo all'Azienda sanitaria le verifiche per individuare le persone con cui il nostro concittadino è entrato in contatto ed eventualmente attivare le disposizioni di prevenzione, ricostruendo la catena dei contatti interpersonali e ogni altra esigenza. Alcuni familiari della persona positiva comunque erano già stati sottoposti a quarantena”.

Stessa cosa sta avvenendo anche a Campobasso, dove adesso i positivi al Covid-19 sono tre. I due casi di ieri e lo studente Unimol di 32 anni ricoverato dalla scorsa settimana nel reparto di Malattie infettive. Dopo il primo decesso in Molise, quello di un 82enne di Termoli, questa è attualmente la situazione. Sono 22 i pazienti, oltre ai due trasferiti da Bergamo. Tra questi 12 persone in isolamento domiciliare.

“L’Asrem e la Regione Molise hanno messo in campo tutti i protocolli di sicurezza per ricostruire in modo certo la catena epidemiologica dei pazienti – ha dichiarato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina - Poniamo attenzione ora, però, a seguire correttamente le misure restrittive che più ai numeri. Restiamo concentrati sul rispetto delle misure da seguire come cittadini per prevenire il contagio. I numeri in questo momento sono volubili, hanno una transitorietà che non ci permette di poter fare previsioni certe, sull’evoluzione che avrà la situazione nei prossimi giorni”.

Tra le misure adottate nel capoluogo l’intervento di sanificazione delle strade della città, svolto anche questa mattina. Intervento effettuato con acqua e detergenti, non essendo al momento previsto l’utilizzo di particolari disinfettanti, che coinvolge pure le panchine. “Se e quando si renderà necessario intervenire con trattamenti veri e propri di disinfezione – hanno fatto sapere da Palazzo San Giorgio - da svolgersi su specifiche disposizioni delle autorità sanitarie, l'Amministrazione sarà pronta ad operare comunicandolo opportunamente”.

Ma la misura che più serve, ribadita da tutti, è l’invito ai cittadini a restare a casa. L’unico modo, in una settimana che con tutta probabilità si rivelerà decisiva, per arginare la diffusione del virus.

Carmen Sepede

