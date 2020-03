Coronavirus, 24 contagiati in Molise. Toma frena: stiamo ricostruendo i contatti, no psicosi

Inizio settimana critico in regione. Solo oggi quattro nuovi casi, due a Riccia, dove la situazione è difficile per le tante persone poste in quarantena, e due a Montenero di Bisaccia

CAMPOBASSO. Coronavirus, salgono ancora i contagiati in Molise da Covid-19 e il numero, con il tampone positivo di un altro uomo di Riccia legato al paziente ricoverato ieri al ‘Cardarelli’, salgono a 24. Compreso l'82enne di Termoli morto ieri.

Tre casi in due giorni a Riccia, tutti riconducibili allo stesso nucleo familiare, con tante persone poste in quarantena. Abbastanza per generare la paura in paese, sulla quale cerca di frenare il governatore Donato Toma, sentito al termine di una riunione operativa con il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e con il direttore sanitario Maria Virginia Scafarto.

“Nessuna psicosi – così il presidente della Regione tenta di tranquillizzare la popolazione – stiamo facendo gli accertamenti per ricostruire i contatti e isolare chi deve essere isolato. In Molise, che è una piccola regione, siamo in grado di seguire tutti i casi”.

Prima la rassicurazione, poi la precisazione. “Non è escluso – ha detto ancora il governatore Toma - che possa aversi un aumento ulteriore di casi in Molise nei prossimi giorni. Anche legati ai cluster epidemiologici che si sono evidenziati. Ma la situazione è ancora sotto controllo, certo la popolazione deve collaborare con noi, non uscendo di casa. Capisco che non è facile e stiamo pensando anche a fornire un supporto psicologico a chi ne ha bisogno. Ma in questo momento occorre mantenere la calma e fidarsi del nostro sistema sanitario”.

Un sistema del quale Toma ha parlato oggi, nella riunione del Tavolo permanente regionale, presieduto dal vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Cefaratti, con i vertici dell’Asrem e della Protezione civile, in cui è stato illustrato il piano per l’emergenza Covid-19. Partendo dall’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove tra Terapia intensiva e Malattie infettive sono ricoverati tutti i pazienti che non possono essere curati a casa. Compresi i due arrivati dalla Lombardia per essere assistiti in regione.

Al ‘Cardarelli’ i posti letto previsti per la prima fase, 10 a Rianimazione e 9 a malattie infettive, saranno portati a 13 posti letto per Terapia intensiva, con l’aggregazione di Medicina di accettazione e di urgenza, e a 21 posti letto di Malattie infettive, con l’accorpamento di Urologia.

Nella terza fase, poi, con l’accorpamento del blocco operatorio, i posti di Terapia intensiva saliranno a 19, mentre quelli di Malattie infettive a 37, utilizzando tutto il quinto piano del Cardarelli.

La quarta fase, in ultimo, quella di maggior gravità dell’emergenza, prevede il coinvolgimento degli ospedali di Termoli ed Isernia, nonché delle private accreditate Neuromed e Gemelli. In quest’ultima fase è previsto l’utilizzo degli ospedali di Larino e Venafro per la gestione di malati con necessità di livello assistenziale più basso, senza terapie intensive.

Indispensabile, ovviamente, procedere a nuove assunzioni: si cercano 20 anestesisti e 6 infettivologi, con la procedura per le assunzioni a tempo determinato già avviata. Ai medici e al personale sanitario dovranno aggiungersi i macchinari: oggi sono già in funzione 50 ventilatori polmonari, compresi quelli delle sale operatorie, che dovranno essere aumentati di pari passo con l’aumento dei posti letto in Terapia intensiva.

Infine il farmaco anti artrite, che sembra stia dando una buona risposta. Come ha chiarito il direttore generale dell’Asrem Florenzano l’Aifa ha autorizzato la sperimentazione del medicinale solo per 250 pazienti. E solo quelli particolarmente gravi.

Carmen Sepede

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!